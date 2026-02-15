Kapsül halinde 88 parça uyuşturucu yutan şüpheliler tutuklandı
15.02.2026 23:47
1 kilo 175 gram metamfetamini midelerinde taşımışlar.
Bingöl’de vücutlarından 88 kapsül halinde 1 kilo 175 gram metamfetamin maddesi tespit edilen 2 şüpheli tutuklandı.
Bingöl İl Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri tarafından yapılan çalışmalar neticesinde; yutma ve tıkma yöntemiyle vücutlarında uyuşturucu madde taşıdıkları tespit edilen 2 şahıs yakalandı.
Şahısların vücutlarından 88 kapsül halinde ağırlığı 1 kilo 175 gram Metamfetamin maddesi, 1 kapsül halinde 8.60 gram Afyon sakızı maddesi çıkarıldı.
İl Emniyet Müdürlüğü’ndeki 2 şüpheli işlemlerinin ardından sevk edildiği adli makamlarca tutuklanarak cezaevine gönderildi.