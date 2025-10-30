Kaputtan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.



Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince İskenderun ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.



A.Ç. ve N.B.O. isimli şüphelilerin kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Araçta yapılan aramadapiyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde 1 kilo 100 gram kokain ele geçirildi.



Operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı.