Kaputtan 5 buçuk milyon TL’lik uyuşturucu çıktı

Hatay'da bir otomobilin kaputunda saklanmış halde bulunan 5 buçuk milyon lira değerinde uyuşturucu ele geçirildi.

Uyuşturucuyla mücadele sürüyor.

Hatay İl Emniyet Müdürlüğü ve Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü görevlilerince ilçesinde uyuşturucu operasyonu düzenlendi.

A.Ç. ve N.B.O. isimli şüphelilerin kullanmış olduğu araçta narkotik köpeğiyle arama yapıldı. Araçta yapılan aramadapiyasa değeri 5 buçuk milyon Türk Lirası olan paket halinde 1 kilo 100 gram ele geçirildi.

Operasyonda yakalanan iki kişi tutuklandı.

