Kar altında berber mesaisi
Kağıthane'de kuaför müşterisini kar altında tıraş ederken Taksim'de ise iki kuaför yaptıkları kardan adamın saçlarını kesti. O anlar çevredekilerin cep telefonu kameralarıyla kaydedildi.
Kağıthane, Hamidiye Mahallesi'nde müşterisini dışarı çıkaran kuaför, saç tıraşını yağan karın altında tamamladı.
Tıraşın ardından müşterisinin saçına şampuan döken kuaför, karla saçını yıkadı.
Taksim'de ise iki kuaför, yaptıkları kardan adama önce saç ekledi ardından tıraş etti.
Renkli görüntüler cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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