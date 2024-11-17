Kar aniden bastırdı, sürücüler zor anlar yaşadı

Hava sıcaklığının düştüğü kentte sağanak etkili olurken, yüksek rakımlı bölgelerde ise kar yağışı başladı.



Bayburt ile Trabzon'un Çaykara ilçesi arasında deniz seviyesinden 2 bin 800 metre yükseklikteki Soğanlı Dağı'nda kar, tipi ve sis etkili oldu. Dağ güzergahından giden sürücüler zor anlar yaşadı.



Kar nedeniyle görüş mesafesi azalınca yolda ilerlemekte zorluk çeken mobilya yüklü kamyonetin sürücüsü Ahmet Bozo, aracı ile mahsur kaldı.



Bozo’nun yardımına bölgeden geçen bir iş makinesinin operatörü yetişti.



Kamyonet, halatla iş makinesine bağlanıp çekilerek kurtarıldı.



Sürücü Bozo, aracıyla yoluna devam etti.