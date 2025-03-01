Kar banyosu yapan karga görenleri hayrete düşürdü: Bir tek şampuanı eksik

Kargasıyla arasındaki bağı anlatan Ömer Tek, "Kargayı bir buçuk yıl önce yavruyken sahiplendim. Bana çok bağlı, nereye gitsem peşimden geliyor. Evladımız gibi. Evladımı nasıl seviyorsam, onu da öyle seviyorum. Karı çok seviyor, karda duş alıyor. Bir tek şampuanı eksik. Ben kayarken, o da kayıyor. Nereye gitsek, onu da yanımızda götürüyoruz. Yazın Rize'ye gideceğiz, o da bizimle gelecek" dedi.