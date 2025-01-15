Kar, Edirne'den çıkış yapıyor

Edirne'de 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

Kar, Edirne'den çıkış yapıyor

Balkanlar'dan gelen soğuk ve yağışlı havanın etkisine giren kentte pazar günü başlayan kar, aralıklarla etkisini sürdürüyor.

Sabah saatlerinde başlayan ve zaman zaman lapa lapa yağan kar, sınır bölgelerinde ise daha yoğun görülüyor.

Hava sıcaklığının 0 derece olduğu kentte kar yağışının akşam saatlerinde etkisini yitirmesi bekleniyor.

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