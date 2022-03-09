Kar etkisi: İstanbul'da trafik yoğunluğu yüzde 60'ı geçti

Meteoroloji'den yapılan uyarılara göre İstanbul'da dört gün boyunca etkili olması beklenen kar yağışı, bugün aralıklarla başladı.

Arnavutköy'e bağlı Hadımköy İstanbul Caddesi, İstanbul Havalimanı yolu ile Silivri, Çatalca, Bahçelievler ve Zeytinburnu'nun bazı kesimlerinde aralıklı yağış var.

İstanbul Valiliği de olumsuz hava koşullarına önlem amacıyla tüm okulların perşembe ve cuma günü tatil edildiğini duyurdu. Bu durum akşam saatlerine doğru trafik yoğunluğunun da artmasına neden oldu.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nin (İBB) trafik yoğunluğu haritasına göre saat 16.40'tan itibaren trafik yoğunluğu yüzde 65'e yükseldi.