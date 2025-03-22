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Kar gece etkisini artırdı, kent beyaza büründü

Elazığ’da kar yağışı gece saatleri itibarıyla etkisini artırdı.

Kar gece etkisini artırdı, kent beyaza büründü

Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı ’da etkisini artırdı.

Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı.

Yağışlar birlikte kent beyaza büründü.

Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.

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