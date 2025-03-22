Kar gece etkisini artırdı, kent beyaza büründü
Elazığ’da kar yağışı gece saatleri itibarıyla etkisini artırdı.
Meteoroloji 13. Bölge Müdürlüğü’nün kuvvetli yağış uyarısı yaptığı Elazığ’da kar yağışı etkisini artırdı.
Akşam saatlerinde başlayan kar yağışı, gece etkisini artırdı.
Yağışlar birlikte kent beyaza büründü.
Özellikle yüksek kesimlerde etkili olan yağışla birlikte vatandaşlar ve sürücüler zor anlar yaşadı.
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