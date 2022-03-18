Kar İstanbul'a geri döndü: Bugün hava nasıl olacak?

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden (MGM) yapılan uyarıların ardından İstanbul'da beklenen kar yağışı başladı.



MGM'den yapılan uyarıda, "Cumartesi günü kar yağışlarının etkisini daha da arttırarak Pazar günü öğle saatlerine kadar iç ve yüksek kesimleri ağırlıklı olmak üzere yer yer yoğun olacağı tahmin ediliyor" denildi.



Meteoroloji uyarısına göre, yağışların pazar günü 12.00'ye kadar süreceği öngörülüyor.

SOĞUKLAR NE KADAR SÜRECEK?



Kar yağışının bugün daha uzun aralıklar yağacağını belirten NTV Meteoroloji Mühendisi Dilek Çalışkan, "Özellikle Marmara denizine kıyısı olan ilçelerde daha uzun aralık olacak" dedi.

Yarın yağacak karın daha sık olacağını söyleyen Çalışkan, "Pazar ve Pazartesi günü daha çok sulu kar şeklinde bir yağış olacak" ifadelerini kullandı.

Meteoroloji'nin yaptığı uyaırda ulaşımda aksamalar, buzlanma ve don, kuvvetli rüzgarla birlikte tipi gibi olumsuzluklara karşı dikkatli ve tedbirli olunması gerektiği hatırlatıldı.

AKOM DA UYARDI



AKOM yetkilileri vatandaşları soğuk hava ve kar yağışlarına karşı uyardı. AKOM’a göre İstanbul’da etkili olması beklenen soğuk hava nedeni ile 9 derece civarında seyreden sıcaklıkların hafta sonuna kadar 0 dereceye kadar düşeceği öngörülüyor.



Beraberinde bugün sabah saatlerinden itibaren il genelinde kar yağışı geçişlerinin yaşanacağı tahmin ediliyor.

"TEM'İN KUZEYİNDE KAR 15-25 CM'E ULAŞABİLİR"



İstanbul’da nüfusun büyük bölümünün yaşadığı E-5’in güneyinde kalan ilçelerde 3-7 cm, Boğaz çevresi ile TEM arasında kalan kesimlerde 5-15 cm, TEM’in kuzeyinde kalan bölgelerde 15-25 cm aralığında kar örtüsünün oluşabileceği öngörülüyor.



AKOM yaptığı uyarıda şu ifadelere yer verdi:



“Soğuk ve kar yağışlı havanın yeni hafta başına kadar etkili olması beklenirken, kuvvetli rüzgâr ve kar yağışı nedeni ile yaşanacak olumsuzluklara karşı hazırlıklı ve tedbirli olunması, mesai saatleri dışında nöbetçi personel görevlendirilmesi, AKOM tarafından yapılacak uyarılar doğrultusunda yollarda gerekli müdahalenin yapılması önem arz etmektedir.”