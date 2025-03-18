Kar İstanbul'a geri döndü: Gece etkisini artıracak
İstanbul'da hava sıcaklıklarını aniden düşmesiyle birlikte kar yağışı megakente geri döndü. Kentin yüksek kesimlerinde başlayan kar yağışının, gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün uyarılarının ardından İstanbul'da hava sıcaklıkları bugün 10 derece kadar düştü.
Megakent'in tamamında sağanak yağış etkili olurken, Arnavutköy, Silivri, Çatalca ve Başakşehir ilçelerinin yüksek kesimlerinde kar yağdı.
Kar yağışının gece saatlerinde etkisini artırması bekleniyor.
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