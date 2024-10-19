Kar kalınlığı 20 santimetreyi aştı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan uyarıların ardından Karabük'ün yüksek kesimlerinde kar yağışı etkili oluyor.



Sarıçiçek Yaylası ve Ömür Ahmet Kıran mevkisinde 2 gün boyunca aralıklarla yoğunlaşan yağışla doğa beyaz örtüyle kaplanırken kar kalınlığı yer yer 20 santimetreyi aştı. Bazı doğaseverler de arazi araçlarıyla yüksek kesimlere çıktı, karın keyfini yaşadı