Kar kalınlığında Palandöken zirvede

Kayak merkezleri arasında en fazla kar kalınlığı 140 santimetreyle Palandöken'de kaydedildi.



Meteoroloji Genel Müdürlüğü verilerinden derlenen bilgilere göre, kayak merkezlerindeki kar kalınlığı Palandöken'de 140, Ergan'da 118, Hakkari'de 98, Kartalkaya'da 70, Sarıkamış'ta 55, Erciyes'te 20, Yıldız Dağı ve Yalnızçam'da 13, Ilgaz'da 12, Mersivan'da 10, Çambaşı ve Denizli'de 7, Gevaş ve Hesarek'te 6, Kop Dağı'nda 4, Uludağ'da 1 santimetre ölçüldü.



Bazı kayak merkezlerinde en düşük ve en yüksek hava sıcaklık tahminleri ise şöyle:



(S: Sisli, KY: Kar yağışlı, HKY: Hafif kar yağışlı, PB: Parçalı bulutlu, SY: Sağanak yağışlı, Y: Yağışlı, KKY: Karla karışı yağmurlu)