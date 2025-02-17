Kar kapıya dayandı! Trakya'da kar yağışı etkili oluyor

Sibirya'dan gelen soğuk hava dalgası yurt genelinde hava sıcaklıklarını mevsim normallerinin altına getirdi. Kırklareli'nin yüksek kesimlerinde görülen kar yağışının önümüzdeki günlerde İstanbul'da da etkili olması bekleniyor.



Kırklareli'nin Demirköy ilçesinin yüksek kesimleri ile Bulgaristan'a ulaşımın sağlandığı Dereköy Sınır Kapısı yakınlarında iki gündür etkili olan sağanak yerini kar yağışına bıraktı.



Yüksek kesimler, kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Karayolları 15. Şube Şefliği ile İl Özel İdaresi ekipleri, bölgede çalışma yürütüyor.



Hava sıcaklığının sıfırın altında 2 derece ölçüldüğü bölgede, kar yağışının aralıklarla hafta boyu sürmesi bekleniyor.

EDİRNE VE TEKİRDAĞ'DA SAĞANAK ETKİLİ

Edirne ve Tekirdağ'da ise sağanak etkili oluyor. Edirne'de dünden bu yana devam eden yağış zaman zaman kuvvetli şekilde devam ediyor. Yağış nedeniyle bazı cadde ve sokaklarda yer yer su birikintileri oluştu.

Hava sıcaklığının 3 derece ölçüldüğü kentte sağanağın yerini yarın kar yağışına bırakması bekleniyor.