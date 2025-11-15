Kar kütlesi nedeniyle çadır çöktü, koyunlar telef oldu
15.11.2025 18:35
DHA
Sivas'ta üzerinde biriken kar kütlesi biriken çadır çöktü. 600 koyun karın altında kalırken, 8'i telef oldu.
Sivas'ın Kangal ilçesinde Havuz köyü Karaeski Yaylası'nda koyun sürüsünü otlatan Mehmet Karadağ, kar yağışına yakalandı. Karadağ, yağış nedeniyle sürüsünü yayladaki çadırın içerisine aldı.
Gece boyu devam eden yağışla çadırın üzerinde yaklaşık 40 santimlik kar birikti. Kar kütlesinin ağırlığını taşıyamayan çadır sabah saatlerinde çöktü. 600 koyun kar altında kaldı.
Karadağ, kendi imkanlarıyla koyunları kurtaramayınca köylülerden yardım istedi. Köylüler iş makinesiyle sürünün üzerindeki çadırı kaldırdı. Çadırının altında kalan koyunlardan 8'inin öldüğü belirlendi.
Kurtarılan diğer koyunlar ise köye götürüldü.