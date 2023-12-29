Kar maskeli bisiklet hırsızı

İstanbul'un Bakırköy ilçesinde bisiklet çalındığı ihbarını değerlendiren polis, hırsızlığı kar maskeli olarak yapan şüpheliyi yakalamak amacıyla çalışma başlattı.



Yapılan araştırmada kimliği belirlenen şüpheli R.O. gözaltına aldı.



Şüpheliden, eflatun renkli ve kalp figürlü kar maskesi, sim kaplamalı tabanca, 6 mermi, kerpeten ile 2 makas ele geçirildi.



Zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından adliye sevk edildi.



Cumhuriyet savcılığında ifadesi alınarak sulh ceza hakimliğine çıkartılan R.O. tutuklandı.



Bir iş yerinin önündeki güvenlik kamerasınca kaydedilen görüntülerde şüphelinin çaldığı bisikleti satmaya çalışması yer aldı.

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