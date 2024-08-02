Kar maskeli hırsız sigaraları alıp kaçtı

Konya ’da kar maskesiyle zincir markete giren hırsız, 2 karton sigara alıp kaçtı. Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi. Bir zincir marketin şubesine gelen kar maskeli kişi, kasiyer Arife B’yi ittirerek, kasanın yanındaki 2 karton sigarayı alıp kaçtı.

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.



Polisin yaptığı kontrollerde marketin güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi.



Kasiyeri arkadaşları sakinleştirirken, polis şüpheliyi kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.