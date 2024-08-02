Kar maskeli hırsız sigaraları alıp kaçtı

Konya’da bir zincir market şubesine gelen kar maskeli hırsız, kasiyer Arife B’ye müdahalede bulunup, kasanın yanındaki 2 karton sigarayı alarak kaçtı. Polis, şüphelinin kimliğini belirleyip yakalamak için harekete geçti.

Kar maskeli hırsız sigaraları alıp kaçtı

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’da kar maskesiyle zincir markete giren hırsız, 2 karton sigara alıp kaçtı.

Olay, saat 11.00 sıralarında Selçuklu ilçesinde meydana geldi.

Bir zincir marketin şubesine gelen kar maskeli kişi, kasiyer Arife B’yi ittirerek, kasanın yanındaki 2 karton sigarayı alıp kaçtı.

Kar maskeli hırsız sigaraları alıp kaçtı - 1

İhbarla olay yerine polis ekipleri sevk edildi.

Polisin yaptığı kontrollerde marketin güvenlik kameralarının çalışmadığı tespit edildi.

Kasiyeri arkadaşları sakinleştirirken, polis şüpheliyi kimliğini belirleyip yakalamak için çalışma başlattı.

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