Kar maskeli milyonluk soygun ters kelepçeyle bitti

Konya 'nın Selçuklu ilçesinde tadilattaki işyerine malzeme almak isteyen esnaf minibüsüyle bir nalbura gitti. Bu sırada sonradan çalıntı olduğu anlaşılan lüks otomobille işyeri önüne giden kar maskeli kişiler, minibüsün camını kırarak içinde 1 milyon lira değerinde altın ve 400 bin lira nakit para bulunan poşeti aldı.

3 İLDE OPERASYON

Olayın ardından çalışma başlatan polis ekipleri Konya, Ankara ve Kırıkkale’de düzenlenen operasyonlarla 5 şüpheliyi gözaltına aldı. Şüphelilerin soygundan sonra kullandıkları lüks otomobile sahte plaka takıp güzergah değiştirdikleri, daha sonra da otomobilin gerçek plakasını takarak kaçmaya devam ettikleri tespit edildi.

Teknik ve fiziki takip çalışmaları sonucunda şüphelilerden 21 suç kaydı bulunan M.U., 20 suç kaydı bulunan Y.Ç., 21 suç kaydı bulunan U.C.K. 10 suç kaydı bulunan Ş.Ş. ile 5 suç kaydı bulunan S.K. Konya Asayiş Şube Müdürlüğü'ne götürüldü.