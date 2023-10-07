Kar maskeli saldırganın vurduğu akaryakıt istasyonu çalışanı, hayatını kaybetti

Önceki gün saat 10.00 sıralarında, Yüreğir ilçesi Doğankent Cumhuriyet Mahallesi'nde izin gününde çalıştığı akaryakıt istasyonuna gelen Ahmet Aslanhan, tuvalete girdi. Bu sırada istasyonda bekleyen otomobildeki 2 kişiden kar maskeli kimliği belirsiz şüpheli, araçtan inip, tuvaletten çıkan Aslanhan'ı başından tabancayla vurdu.

Ağır yaralanan Aslanhan, kanlar içinde yere yığılırken, şüpheli ise havaya ateş açıp, kendisini bekleyen otomobile binerek kaçtı. Diğer çalışanların ihbarıyla olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. İlk müdahalesi yapılan Aslanhan, ambulansla Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı.

Ameliyata edilip, yoğun bakım ünitesine alınan Aslanhan, olaydan iki gün sonra hayatını kaybetti. Aslanhan'ın cenazesi, otopsi için Adana Adli Tıp Kurumu'nun morguna kaldırıldı.



Cinayet Büro Amirliği ekipleri, olay yerinden otomobille kaçan iki şüpheliyi yakalamak için çalışmalarına devam ediyor.