Kar maskeli saldırganlar baba ve oğlunu vurdu

Kayseri’nin Melikgazi ilçesinde kar maskeli 2 şüpheli baba ve oğlunu tüfekle vurarak yaraladı.

Melikgazi Germir Mahallesi 1780. Sokak’ta meydana gelen olayda, motosikletle gelen ve kimliği henüz belirlenemeyen kar maskeli 2 şüpheli, baba Z.Y. ve oğlu K.Y’ye tüfekle ateş açıp kaçtı. Baba ve oğlu saldırıda yaralandı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Polis ekipleri çevrede güvenlik önlemi alırken, sağlık ekipleri de yaptıkları ilk müdahalenin ardından Z.Y. ve K.Y’yi ambulansla hastaneye kaldırdı. Polis ekipleri, olay sonrası kaçan 2 şahsı yakalamak için çalışma başlattı.

