Kar maskesi harekete geçirdi, polis cephanelik buldu

İstanbul'da organize suç örgütüne yönelik operasyon yapıldı.

İstanbul Emniyeti Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü ekipleri, İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde suç örgütlerine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında Bahçelievler'de operasyon düzenledi.

İlçe Emniyet Müdürlüğüne bağlı polis ekiplerinin kontrol amacıyla durdurduğu üç kişinin üzerinde yapılan aramalarda kar maskesi ve eldiven bulundu.

SUÇ ÖRGÜTÜ YÖNETİCİLERİYLE BAĞLANTILARI TESPİT EDİLDİ

Yapılan araştırmalar ve kişilerle yapılan görüşmelerde ikisi 18 yaşından küçük, üç kişinin suç örgütü yöneticileriyle bağlantılı olduğu tespit edilerek gözaltına alındı.

Çalışmalarını sürdüren ekipler, bu kişilere silah temin ettiği belirlenen bir şüpheli de Bahçelievler'de yakaladı.

EVLERDEN CEPHANELİK ÇIKTI

Şüphelilerin evlerinde yapılan aramalarda çok sayıda uzun namlulu tüfeklerin yanı sıra otomatik tabancalar ile ruhsatsız tabancalar ele geçirildi.

Silahları teslim almaya başka kişilerin geleceğinin belirlenmesi üzerine evde bekleyen polis, eve gelen dört şüpheliyi daha gözaltına aldı.

Operasyon kapsamında, 18 yaşından küçük iki şüphelinin de aralarında bulunduğu sekiz kişinin emniyetteki işlemlerinin sürdüğü öğrenildi.