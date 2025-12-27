Kar mesaisi başladı

Rusya üzerinden gelen soğuk hava dalgası tüm yurdu etkisi altına aldı. Bir çok kentte kar yağışı başladı.

Şehirlerarası ulaşımın önemli kavşaklarından Bolu'da gün boyu etkili olan sağanak, gece saatlerinde yerini kar yağışına bıraktı. Kar, D-100 karayolunun Bolu Dağı geçişinde Elmalık, Polisevi, Bakacak ve Karanlıkdere kesimlerinde kuvvetli yağdı.

Ekipler, yaşanabilecek olumsuzluklara karşı önlem aldı. Polis ve jandarma da sürücüleri dikkatli seyretmeleri, hız yapmamaları ve kış lastiği olmadan yola çıkmamaları konusunda uyardı.

Erzincan, Rize, Van ve Karabük'ün yüksek kesimlerinde de gece saatlerinde kar yağışı başladı. Karayolları ekipleri, geçitleri açık tutmak için kar küreme ve tuzlama çalışması yaptı. Trafik ekipleri de denetimlerini sıklaştırdı.

Kar kalınlığı Çamlıhemşin Palovit yaylasında 77, kış sporları merkezi Handüzü Yaylası’nda ise 64 santimetreye ulaştı.

Karabük'ün Safranbolu ilçesinde de kar yağışı etkili oldu. Vatandaşlar sokaklara çıkarak karın keyfini yaşadı.