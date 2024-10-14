Kar ne zaman yağacak? Meteoroloji'den son tahminler

Rusya üzerinden gelen yeni soğuk hava dalgası, Türkiye genelinde etkili olacak. Sıcaklıklar salı günü biraz daha yükselecek ancak perşembe günü Rusya'dan gelen soğuk hava dalgasıyla birlikte hava sıcaklıkları düşecek.



BÜYÜKŞEHİRLERDE HAVA DURUMU



İstanbul’da salı günü hava açık ve sıcaklık 22 derece. Çarşamba günü yağmur var ve rüzgar soğuk esecek. Ankara'da da hafta ortası belirgin soğuma olacak. Ankara 22, İzmir güneşli 29, Bursa açık 24, Antalya 27 derece.



KAR NE ZAMAN YAĞACAK?



Meteoroloji uzmanları sıcaklıkların 10 derece birden azalacağını ve Anadolu'ya kar düşeceğini söylüyor.



Perşembe gününden sonra Anadolu'da yüksek rakımlı dağlara kar yağışı görülebilir.

