Kar nedeniyle beş aydır kapalıydı, bir haftalık çalışmayla açıldı

Van’da 4-5 Şubat 2020’de meydana gelen çığ facialarında 42 kişinin yaşamını yitirdiği, 84 kişinin de yaralı kurtarıldığı Van-Bahçesaray karayolu, önceki yıllarda olduğu gibi geçen yıl da kasım ayında çığ riski nedeniyle ulaşıma kapatıldı.



Bu süreçte yolun bazı noktalarına çığ düşerken, beş ay kapalı kalan kara yolunun açılması için Karayolları 11’inci Bölge Müdürlüğü’nce çalışma başlatıldı.



Havaların ısınması ile harekete geçen ekipler, bir haftalık çalışmanın ardından Van-Bahçesaray karayolunu ulaşıma açtı.



Aylardır bölgeye gelemeyenler dün yolun açılmasıyla araçlarıyla geçiş yaptı.