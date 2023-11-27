Kar nedeniyle kapatılan İnegöl-Domaniç yolu açıldı

Kar nedeniyle ağır araç trafiğine kapatılan İnegöl-Domaniç yolu açıldı.

Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından yapılan paylaşımda, "Güzergah tüm araçlar için trafiğe açılmıştır." bilgisine yer verildi.



Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri, yolun kapanmaması için kar temizleme çalışmalarını sürdürüyor.



Karayolları Genel Müdürlüğünün sosyal medya hesabından dün 14.56'da yapılan paylaşımda, "İnegöl - Domaniç yolu, Kocayayla mevkisi yoğun kar nedeniyle ağır taşıt trafiğine kapatılmıştır." ifadeleri yer almıştı.

