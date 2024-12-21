Kar nedeniyle köyde mahsur kalan hasta kurtarıldı

Ardahan'ın Posof ilçesine bağlı Günbatan köyünde yüksek ateşi bulunan 15 yaşındaki Onur Taşçı'yı kar ve tipi nedeniyle hastaneye götüremeyen yakınları, durumu 112 Acil Çağrı Merkezi'ne bildirdi.



İhbar üzerine ambulansla yola çıkan ve köyün girişine kadar gelen sağlık ekipleri, yolun kapalı olması nedeniyle yerleşim yerine ulaşamadı.



Destek talebi üzerine bölgeye gelen AFAD'a ait paletli araca binen sağlık ekipleri, adrese ulaşıp hastaya ilk müdahaleyi yaptı.



Taşçı, daha sonra köy girişinde bekletilen ambulansla nakledilerek Posof Devlet Hastanesine kaldırıldı.