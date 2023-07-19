Kar payı vaadiyle 35 depremzede 10 milyon lira dolandırıldı

"ŞİKAYET EDENE 50 BİN DOLAR CEZA"



Avukat Çınar, şikayet eden vatandaşlara 50 bin dolar cezai şart uygulanarak şikayetlerin önüne geçilmesini istendiğini de savunarak, “Müvekkillerime bir sözleşme dayatıyorlar; diyorlar ki herhangi bir şekilde siz resmi yada gayri resmi bir şekilde bizim şirketimiz adına 1 kuruma başvuru yaparsanız ya da şikayet ederseniz 50 bin dolar ceza ödeyeceksiniz diye. Bu sözleşmenin imzalanmaması durumunda da paneliniz kapalı kalıyor ve sisteme erişiminiz ortadan kaldırılıyor. Bu sözleşmeyi çoğu imzalamıyor ama birkaç tane imzalayan müvekkilim var. Bu imzalayan müvekkillere de sözde ihtarname yolluyorlar. 50 bin doların alınacağı, hapis cezasına çevrileceği şeklinde. Korkutmak, caydırmak ve şikayet edilmesin diye bir yaptırıma gitmeye çalışıyorlar. Müvekkiller bize ulaştıklarında olayın tamamen dolandırıcılık kastıyla hareket edildiğini görüyoruz. Öncelikle paneller kapatılıyor ardından 50 bin dolar cezai şarta dayanan sözleşme diretiliyor. Deprem mağduru müvekkillerim, paralarını talep ettiklerinde şirket sürekli farklı cevaplar veriyor. Şu anda işlemler tamamen kripto para üzerinden ilerliyor, müvekkillerimin paraları dijital para haline geldi maalesef ve dolar kuru üzerinden devam ediyorlar sisteme.” ifadelerini kullandı.

"10 MİLYON TL ZARAR"



Çınar, yasal sürecin başladığını da belirtti ve şöyle devam etti:



"Şu anda şirketle ilgili Alanya Cumhuriyet Başsavcılığına başvuruda bulunduk. 1 aylık süre geçti ama herhangi bir işlem yapılmadı. Böyle olunca şirketin tüm mal varlıklarını kaçırmasından tedirginiz. Olayın diğer dolandırıcılık olaylarına dönmesinden çok korkuyoruz. Şu anda da bir hukuki işlem yapılabilmiş değil. Şuan benim 35 müvekkilimin 10 milyona yakın bir zararından bahsediyoruz. Müvekkillerim ocak ayından beri kendi paralarını bile alamıyorlar. yargı yollarına da başvurduk. Sürecin hızlandırılmasını talep ediyoruz. Tedbir şerhleri kısa bir sürede işlenmezse şahısların yurt dışına kaçacağını ve paraların da hiçbir şekilde alınamayacağını düşünüyoruz."