Kar sebebiyle mahsur kalan hastanın yardımına paletli ambulans yetişti

Edinilen bilgiye göre, Kastamonu'nun Küre ilçesi Başören köyünde yaşayan bir KOAH hastası, rahatsızlanınca 112 Acil Yardım Merkezini arayarak yardım istedi.

İhbar üzerine harekete geçen sağlık ekibi, kar ve devrilen ağaçlar sebebiyle yolu kapanan köye paletli ambulans ile ulaşabildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan hasta, Küre Devlet Hastanesine ulaştırıldı.

