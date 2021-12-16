Kar sevinci yaşarken 200 metrelik uçuruma yuvarlandı

Olay saat 03.00 sıralarında İnegöl'ün kırsal Çayyaka mahallesinin Boğazova bölgesinde meydana geldi. Feyyaz Yılmaz, eşi Duygu ile birlikte 1200 rakımdaki Boğazova bölgesine giderek kar sevinci yaşadılar.

Alkol de alan Yılmaz, tuvaletini yapmak için yol kenarına gitti. O sırada yerin kar nedeniyle kayganlaştığı zeminde ayağı kayan Yılmaz, 200 metrelik uçuruma yuvarlandı. Eşinin düştüğünü gören kadın, 112’ye haber verdi. Olay yerine Jandarma komutanlığı, 112 Acil Servis Ambulansı ve İnegöl İtfaiyesi Arama Kurtarma ekipleri sevk edildi.



Ekipler, yaralı gence arazinin uçurum olması nedeniyle uzun uğraşlar sonucu donmak üzereyken ulaştılar. Ayağa kalkmaya zorlanan yaralı genç, sedyeye bağlandı ve yoğun çalışma sonucu yukarıya çıkarıldı.



Kurtarılan genç, "Allah sizden razı olsun beni karıma kavuşturdunuz" diyerek ekiplere teşekkür etti.



Yaralı olay yerine sevk edilen Ambulansla İnegöl Devlet Hastanesine kaldırıldı. Yaralı gencin sağlık durumunun iyi olduğu öğrenilirken, Jandarma komutanlığı ekipleri olayla ilgili soruşturma başlattı.