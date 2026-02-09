Kar temizlerken çatıda asılı kalan kişiyi ekipler kurtardı

Yüksekova ilçesi Cumhuriyet Mahallesi'nde 2 katlı evinin çatısına çıkan M.S.Ö'nün, kar temizlediği sırada ayağı kaydı.

Tedbir amaçlı beline bağladığı ip sayesinde çatıda asılı kalan M.S.Ö, zemine düşmekten kurtuldu.

Durumu fark eden çevredekilerin haber vermesi üzerine olay yerine Yüksekova Belediyesi İtfaiye Müdürlüğü, 112 Acil Sağlık, UMKE ve polis ekipleri sevk edildi.

Ekipler, M.S.Ö'yü itfaiye aracının merdiveni yardımıyla asılı kaldığı yerden indirdi.