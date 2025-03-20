Kar, tipi ve sis! Sertavul Geçidi ulaşıma kapandı

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün son uyarılarının ardından soğuk hava birçok bölgede etkili oluyor. Mersin'in Mut ilçesi ile Karaman arasında Sertavul bölgesinde de dünden itibaren başlayan kar yağışı etkisini artırdı.



Kar yağışı, sis ve tipi nedeniyle Sertavul Geçidi de geçici olarak ulaşıma kapatıldı. Karayolları ekiplerinin bölgede çalışma yaptığı bildirilirken hava şartlarının düzelmeden araçların geçişine izin verilmeyeceği belirtildi.

Mut'tan Karaman istikametinde giden araçların Yapıntı Mahallesi zeytin alanı mevkiinde durdurularak gidişlerine izin verilmediği kaydedildi.



Yetkililer, sürücüleri zorunlu olmadıkça yola çıkmamaları konusunda uyardı.