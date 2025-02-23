Kar toplarının içine taş koydular: Araçların camlarını kırdılar

İstanbul'da 4 gündür aralıklarla devam eden kar yağışının ardından sokaklara çıkanlar karın keyfinin çıkardı.



Birbirlerine kar topu atan bazı gruplar ise o sırada yoldan geçen otobüs, minibüs ve taksilere de kar topu fırlattı. Ancak bazı gruplar kar toplarının içerisine taş koyup araçlara zarar verdi.