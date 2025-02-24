Kar topu eğlencesi kötü bitti

KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA



Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.



Görüntülerde, iki çocuğun otomobilin yanına gidip, üstünden kar aldığı, arkalarını dönüp, kaldırıma koştukları sırada ise taksinin çocuklardan birine çarptığı görüldü.



Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.