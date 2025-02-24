Kar topu eğlencesi kötü bitti
Bursa’da arkadaşlarıyla birlikte sokakta kar topu oynayan çocuğa, taksi çarptı. Kaza anı bir güvenlik kamerası tarafından kaydedilirken, çocuk yaralı halde kaldırıldığı hastanede tedavi altına alındı.
Bursa’da kar topu oynayan çocuğa taksi çarptı.
Kaza, dün sabah saatlerinde Osmangazi ilçesine bağlı Çarşamba Mahallesi’nde meydana geldi.
Sokakta park halindeki otomobilin üzerindeki karları alıp, arkadaşıyla birlikte kar topu oynayan 7-8 yaşlarındaki erkek çocuğa, 16 T 0022 plakalı taksi çarptı.
Kazada çocuk yaralanırken, çevredekilerin ihbarı üzerine adrese polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Yaralı çocuk, ilk müdahalenin ardından ambulansla kaldırıldığı hastanede tedaviye alındı.
KAZA ANI GÜVENLİK KAMERASINDA
Kaza, bir iş yerinin güvenlik kamerası tarafından kaydedildi.
Görüntülerde, iki çocuğun otomobilin yanına gidip, üstünden kar aldığı, arkalarını dönüp, kaldırıma koştukları sırada ise taksinin çocuklardan birine çarptığı görüldü.
Kazaya ilişkin soruşturma başlatıldı.
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