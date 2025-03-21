Kar tünelleri 3 metreyi aştı: Yolların açılması için çalışma sürüyor

Hakkari İl Özel İdaresi Genel Sekreterliği ve Yüksekova İlçe Özel İdare Müdürlüğü Şantiye Şefliği ekipleri, Doski Vadisi’nde yer alan üs bölgelerinin yolunda çalışma başlattı.



Kardan oluşan tüneller ve 3 metreyi bulan kar kalınlığına karşı zaman zaman zor anlar yaşayan ekipler, günlerdir süren çalışmanın devam edeceğini ifade ederek, Yüksekova'nın birçok bölgesinde karla mücadele çalışmasının tüm hızıyla devam ettiğini söyledi.