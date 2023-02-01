Kar ve buzlanma İstanbul yolunu trafiğe kapattı

Bursa’da beklenen kar yağışına hazırlıksız yakalanan sürücüler yollarda uzun kuyruklar oluşturdu. İstanbul yolunda yoğun kar yağışı ve buzlanma sebebiyle kamyonlar ve araçlar yolu kapatınca trafik kilitlendi.

Kar ve buzlanma İstanbul yolunu trafiğe kapattı

Ülke genelinde etkili olan kar yağışı sürücüleri de olumsuz etkiledi.

’da günlerdir yapılan uyarıların ardından beklenen kar yağışı geldi. Kara hazırlıksız yakalanan sürücüler Bursa yolu Gemlik istikameti Dürdane rampasında uzun kuyruklar oluşturdu.

Kar ve buzlanma İstanbul yolunu trafiğe kapattı - 1

Özellikle TIR ve büyük araçların zor anlar yaşadığı, yoldan çıktığı rampa, haritadan da kırmızıya boyandı.

DEVAM EDECEK Mİ?

Bursa’da hava sıcaklığı 2 derece ölçülürken gün boyunca kar yağışının aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

Öte yandan yoğun kar şehir merkezini de beyazlara bürüdü.

Hazırlıksız yakalanan sürücüler zor anlar yaşarken, yayalar da saçak altlarına ve kapalı mekanlara sığındı.

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