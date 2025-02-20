Kar ve buzlanma kaza getirdi: TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Bitlis'te kar yağışı ve yoldaki buzlanma nedeniyle yolcu otobüsü ile TIR çarpıştı. Otobüsteki iki yolcu, yaralanırken kazayla ilgili soruşturma başlatıldı.

Kar ve buzlanma kaza getirdi: TIR ve yolcu otobüsü çarpıştı

Kaza, sabah saatlerinde -Tatvan yolu Tatvan girişindeki kavşakta meydana geldi.

Bitlis'ten Van'a giden E.Ç. yönetimindeki yolcu otobüsü ile kavşakta dönüş yapmaya çalışan yabancı uyruklu J.G.'nin kullandığı TIR, ve yoldaki buzlanma nedeniyle çarpıştı.

Kazada otobüste yolcu olarak bulunan iki kişi hafif yaralandı. Kaza sonrası olay yerine sağlık ekipleri, AFAD, polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Yaralılar hastaneye götürülürken kaza ile ilgili soruşturma başlatıldı.

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