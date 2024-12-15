Kar ve tipi bastırdı hayatı felç etti: 20 araç mahsur kaldı

Kars-Ardahan kara yolunda kar ve tipi nedeniyle mahsur kalan 20 araç, ekiplerin çalışmaları sonucu kurtarıldı.

Kar ve tipi bastırdı hayatı felç etti: 20 araç mahsur kaldı

Kentte üç gündür kar yağışıyla etkili olan tipi yaşamı olumsuz etkiliyor.

Yoğun tipi nedeniyle görüş mesafesinin düştüğü - kara yolunda ilerleyen 20 araç mahsur kaldı.

Karayolları 18. Bölge Müdürlüğü ekiplerinin çalışmaları sonucu mahsur kalan 20 araç kurtarıldı.

KÜREME ÇALIŞMALARI SÜRÜYOR

Yolda kar küreme çalışmasını gerçekleştiren ekipler, sürücülerin güvenli şekilde seyretmelerini sağlıyor.

Bazı tır sürücüleri de olumsuz hava koşulları nedeniyle Susuz ilçe girişinde bekledi.

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