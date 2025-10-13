Kar ve tipi bastırdı, sürücüler zor anlar yaşadı

Erzincan'ın yüksek kesimlerinde etkili olan kar yağışı ve tipi ulaşımda aksamalara neden oldu.

Ekim ayının ortasına gelinmesiyle yurt genelinde hava sıcaklıkları düştü.

kent merkezinde soğuk hava ve yağmur yağışı görülürken yüksek kesimlerde kar ve tipi etkili oldu.

Gece saatlerinde ve tipi nedeniyle Erzincan-Sivas karayolundaki Kızıldağ, Sakaltutan Geçidi ile Erzincan-Gümüşhane karayolu Ahmediye Geçidi'nde ulaşım güçlükle sağlandı.

SÜRÜCÜLER ZOR ANLAR YAŞADI

Olumsuz hava koşulları nedeniyle yük taşımacılığı yapan çok sayıda çekici araç, Kızıldağ ve Sakaltutan Geçidi mevkiinde kaymamak için yolun kenarında beklediler.

Karayolları ve polis ekipleri, yolda kalan ve trafiği aksatan ağır tonajlı araçları iş makineleri yardımıyla kurtardı. Ekipler kardan temizleyip tuzlama yaptığı yolları trafiğe açık tutmaya çalıştı.

