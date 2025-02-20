Kar ve tipi geçit vermedi! 30 araç yolda kaldı, mahsur kalanlar kurtarıldı!

Kentte etkili olan kar yağışından dolayı Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında 30 araç yolda kaldı.



Haber verilmesi üzerine bölgeye yönlendirilen Karayolları ekiplerince yürütülen çalışma sonucu vatandaşların araçlarıyla yola devam etmesi sağlandı.



Öte yandan Muş-Erzurum kara yolunun 5. kilometresinde bir tırın kayarak yolu kapatması nedeniyle araçlar bir süre mahsur kaldı.



Tır sürücüsünün zincir takarak ilerlemesiyle, yol tekrar trafiğe açıldı.



Bölgeye giden Türk Kızılay ekipleri, araçlarda bekleyen vatandaşlara ikramda bulundu, bazı araçları da iterek ilerlemelerini sağladı.