Kar yağınca yaylada mahsur kalan kadını komşuları kurtardı
Adana'da etkili olan kar yağışı nedeniyle yaylada mahsur kalan kadını komşuları kurtardı.
Adana'nın Feke ilçesine bağlı Gedikli Mahallesi Çayırgölü Yaylası'nda kar yağışı etkili oldu. Yaylada hayvancılık yapan Cennet Sarıtaş, kar yağışı nedeniyle bölgede mahsur kaldı.
Bulunduğu bölgeden ayrılamayan Sarıtaş, telefonla köydeki komşularına ulaştı. Köy sakinleri, Sarıtaş'ın yardım çağrısı üzerine arazi aracıyla yaylaya gitti.
Sarıtaş, köydeki komşuları tarafından arazi aracıyla evine getirildi.
- Etiketler :
- Adana Feke
- Kar Yağışı
- Adana