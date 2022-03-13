Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Etkili olan elverişsiz hava şartları nedeniyle İDO ve BUDO'dan sefer iptaleri kararları geldi. BUDO'nun bugün yapılacak bazı seferleri iptal edilirken, İDO'nun tüm seferlerinin yapılamayacağı açıklandı.

Haberler - Anadolu Ajansı 13.03.2022 - 05:45

Kar yağışı deniz ulaşımını da vurdu: İDO ve BUDO'dan sefer iptalleri

Deniz Otobüsleri'nde (BUDO) iptal edilen seferler şu şekilde:

Büyükşehir Belediyesi Bursa Deniz Otobüslerinin (BUDO) internet sitesinden yapılan duyuruya göre, saat 08.00'daki Bursa (Mudanya)- (Eminönü/Sirkeci), 08.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya), 09.30'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci), 09:30'daki Bursa (Mudanya)-Armutlu (İhlas), 10.00'daki Armutlu (İhlas)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ve 10.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferi olumsuz hava koşulları nedeniyle iptal edildi.

Aynı gerekçeyle saat 16.00'daki Bursa (Mudanya)-İstanbul (Eminönü/Sirkeci) ile 18.30'daki İstanbul (Eminönü/Sirkeci)-Bursa (Mudanya) seferleri de yapılamayacak.

İDO'NUN TÜM SEFERLERİ İPTAL

İstanbul Deniz Otobüsleri'nden (İDO) yapılan açıklamada da, olumsuz hava koşulları nedeniyle tüm biletli hat seferlerinin iptal edildiği belirtildi. 

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