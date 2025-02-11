Kar yağışı etkisini artırdı! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Malatya'da kar yağışının etkili olduğu Arapgir ilçesinde kar kalınlığı 1 metreyi geçti.

Kar yağışı etkisini artırdı! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

'nın Arapgir ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle 2 bin metre rakımda yer alan Suceyin ve Yeşilova Mahalleleri'nde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.

Dron kameralarıyla kaydedilen görüntüler, bölgedeki vatandaşların zorlu mücadelesini gözler önüne serdi.

Çevre köylere ve ilçe merkezine henüz ulaşım sağlanamayan bölgelerde, vatandaşlar karla mücadele ediyor.

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