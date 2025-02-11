Kar yağışı etkisini artırdı! Kar kalınlığı 1 metreyi geçti

Malatya'nın Arapgir ilçesinde etkili olan kar yağışı, yüksek rakımlı bölgelerde hayatı olumsuz etkiliyor. Özellikle 2 bin metre rakımda yer alan Suceyin ve Yeşilova Mahalleleri'nde kar kalınlığı yer yer 1 metreyi geçti.



Dron kameralarıyla kaydedilen görüntüler, bölgedeki vatandaşların zorlu mücadelesini gözler önüne serdi.



Çevre köylere ve ilçe merkezine henüz ulaşım sağlanamayan bölgelerde, vatandaşlar karla mücadele ediyor.