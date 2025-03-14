Kar yağışı İstanbul’a geri dönüyor: Sıcaklık 22 derece birden düşecek, AKOM kar için tarih verdi
Kar yağışı İstanbul’a geri dönüyor. İstanbul’da yarın 27 derece olarak ölçülmesi beklenen hava sıcaklığı 22 derece birden düşecek. Haftaya çarşamba gecesi kentin yükseklerinde kar başlayacak.
Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor.
Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.
İSTANBUL YARIN 27 DERECEYİ GÖRECEK
Megakentteki hava sıcaklığı cumartesi günü 27 dereceye ulaşacak.
Başkent Ankara’da da hava sıcaklığının pazar günü 29 derece olması bekleniyor.
Akdeniz de sıcak. Adana-Antalya hattında hava sıcaklığının 25 ila 30 derece arasında seyretmesi bekleniyor.
HAVA SICAKLIĞI 22 DERECE BİRDEN DÜŞECEK
Ancak sıcak hava dalgası, yeni haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak.
İstanbul’da cumartesi günü 27 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki hafta çarşamba günü 5 dereceye düşmesi bekleniyor.
“ATKI VE ELDİVENLERİ HAZIR EDELİM”
NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Önümüzdeki hafta için yeniden atkı, eldiven ve montlarımızı hazır edelim. Çok hızlı bir sıcaklık düşüşü olacak.” dedi.
Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının önce batıda etkisini göstermeye başlayacağını söyleyen Çalışkan, “Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkenin birçok yerinde kar yağışı var.” diye konuştu.
Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu’da kar olarak düşmesinin beklendiğini anlatan Çalışkan, “İstanbul’da kuvvetli poyraz olacak. Sulu kar yağacak ama kar yağma ihtimali de var. Tabii şu anda konuşmak için erken. Bunu pazartesi günü daha net şekilde konuşacağız.” ifadelerini kullandı.
AKOM, İSTANBUL İÇİN KAR UYARISI YAPTI
İstanbul Büyükşehir Belediyesi Afet Koordinasyon Merkezi (AKOM) de kentte beklenen ani sıcaklık düşüşü nedeniyle bir uyarıda bulundu.
AKOM’dan yapılan açıklamada, pazar öğleden sonra ve akşam saatlerinde lodosun kuvvetini artırarak fırtına seviyesine çıkabileceği bildirildi.
Açıklamada, “19 Mart Çarşamba gecesi ve 20 Mart Perşembe günlerinde yüksek kesimlerde kar yağışı ihtimali bulunuyor.” ifadelerine yer verildi.
18-23 MART ARASINA DİKKAT
İstanbul’da 18 Mart-23 Mart'ta kış koşullarının etkili olmasının beklendiği vurgulanan açıklamada, sıcaklıkların mevsim normallerinin 6-8 derece altında seyredeceğinin tahmin edildiği bildirildi.
Martın son haftası ve Ramazan Bayramı haftası boyunca sıcaklıkların tekrar mevsim normallerine yükselmesinin öngörüldüğü belirtilen açıklamada, özellikle hafta sonunda beklenen lodos fırtınasına ve ardından gelecek soğuk hava dalgasına karşı dikkatli olunması uyarısında bulunuldu.
BUGÜN HAVA NASIL OLACAK?
Meteoroloji Genel Müdürlüğü tarafından yapılan tahminlere göre, yurt genelinde bugün yağış beklenmiyor.
Yurdun kuzey ve doğu kesimlerinin parçalı bulutlu, diğer yerlerin az bulutlu ve açık geçeceği tahmin ediliyor.
Rüzgarın; Marmara’nın batısında güneyli yönlerden kuvvetli olarak (40-60 km/saat) esmesi bekleniyor.
Sabah ve gece saatlerinde doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı ile birlikte pus ve yer yer sis bekleniyor.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yüksekleri ile Doğu Anadolu’nun yüksek ve dik yamaçlarında çığ tehlikesi bulunuyor.
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