Kar yağışı İstanbul’a geri dönüyor: Sıcaklık 22 derece birden düşecek, AKOM kar için tarih verdi

İSTANBUL YARIN 27 DERECEYİ GÖRECEK Megakentteki hava sıcaklığı cumartesi günü 27 dereceye ulaşacak. Başkent Ankara’da da hava sıcaklığının pazar günü 29 derece olması bekleniyor. Akdeniz de sıcak. Adana-Antalya hattında hava sıcaklığının 25 ila 30 derece arasında seyretmesi bekleniyor. HAVA SICAKLIĞI 22 DERECE BİRDEN DÜŞECEK Ancak sıcak hava dalgası, yeni haftada yerini soğuk ve yağışlı havaya bırakacak. İstanbul’da cumartesi günü 27 derece olan hava sıcaklığının önümüzdeki hafta çarşamba günü 5 dereceye düşmesi bekleniyor.

Yurt genelinde hava sıcaklıkları mevsim normallerinin 12 ila 15 derece üzerinde seyrediyor. Başta İstanbul olmak üzere birçok kentte hava sıcaklıkları yaz değerlerine yaklaştı.

“ATKI VE ELDİVENLERİ HAZIR EDELİM”



NTV yayınında konuşan NTV Meteoroloji Editörü Dilek Çalışkan, “Önümüzdeki hafta için yeniden atkı, eldiven ve montlarımızı hazır edelim. Çok hızlı bir sıcaklık düşüşü olacak.” dedi.



Karadeniz üzerinden gelecek soğuk hava dalgasının önce batıda etkisini göstermeye başlayacağını söyleyen Çalışkan, “Çarşamba, perşembe ve cuma günü ülkenin birçok yerinde kar yağışı var.” diye konuştu.

Yağışların Marmara, Ege, Karadeniz ve İç Anadolu’da kar olarak düşmesinin beklendiğini anlatan Çalışkan, “İstanbul’da kuvvetli poyraz olacak. Sulu kar yağacak ama kar yağma ihtimali de var. Tabii şu anda konuşmak için erken. Bunu pazartesi günü daha net şekilde konuşacağız.” ifadelerini kullandı.