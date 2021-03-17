Kar yağışı nedeniyle kapanan Antalya-Denizli karayolu ulaşıma açıldı

Antalya Korkuteli'nin yüksek kesimlerinde gece yağmaya başlayan kar, sabah saatlerinde etkisini artırdı. Yoğun yağış nedeniyle Korkuteli-Denizli karayolu 11. kilometreden itibaren sabah saatlerinde ulaşıma kapandı.



Bölgeye İlçe Jandarma Komutanlığı ve Karayolları Bölge Müdürlüğü ekipleri sevk edildi. Jandarma, araç yoğunluğuna yönelik önlem alırken, Karayolları ekipleri ise yolda tuzlama çalışması yaptı.



Çok sayıda aracın beklediği karayolu, kar küreme çalışmalarının ardından kontrollü olarak ulaşıma açıldı.



Ekipler, kış lastiği ve zincir bulunan araçların geçişine izin veriyor.



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