Kar yağışı ve tipi etkili oldu, araçlar yolda kaldı: Mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı!
Muş-Bingöl karayolunda etkili olan kar yağışı ve tipi nedeniyle onlarca araç yolda kaldı. Yaklaşık 5 saat mahsur kalan yüzlerce kişi karayolları ekiplerinin yolu açmasıyla kurtarıldı.
Muş-Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle dün gece yolda kaldı.
İhbar üzerine bölgeye Muş Karayolları 113'üncü Şube Şefliği ekipleri sevk edildi. Ekipler iş makineleriyle yolu açtı, yaklaşık 5 saat bölgede mahsur kalan 50 araçtaki 300 kişi kurtarıldı.
Bölgeye giden Kızılay ekipleri araçlarda bulunanların gıda ihtiyacını karşıladı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte araçlar da hareket etti.
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