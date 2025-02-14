Kar yağışı ve tipi etkili oldu, araçlar yolda kaldı: Mahsur kalan 300 kişi kurtarıldı!

Muş -Bingöl kara yolunun 45'inci kilometresindeki Gedik rampasında araçlar, fırtına ve tipi nedeniyle dün gece yolda kaldı.

Bölgeye giden Kızılay ekipleri araçlarda bulunanların gıda ihtiyacını karşıladı. Sabahın ilk ışıkları ile birlikte araçlar da hareket etti.