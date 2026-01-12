Kar yolları kesti, şehirlerarası otobüs seferleri durdu

Bir çok ilde okulların tatil edilmesine neden olan yoğun kar yağışı Malatya ve çevresinde ulaşımı da aksattı.

Malatya-Sivas, Malatya-Ankara ve Malatya-Adıyaman karayollarında ulaşım kontrollü olarak sağlanırken, özellikle Malatya-Sivas kara yolunda yaşanan olumsuzluklar sebebiyle şehirlerarası otobüs seferleri geçici olarak durduruldu. Otobüslerin Malatya Şehirlerarası Otobüs Terminali'nde (MAŞTİ) çıkışına izin verilmedi.

Birçok yolcu otobüslerin kalkışına izin verilmemesi nedeniyle otogarda bekliyor.

Kar yağışının özellikle kırsal bölgelerde gece saatlerinden itibaren etkisini artırdığı öğrenildi.