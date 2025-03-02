"Kara Atmaca"dan yeni rekor! En uzun menzilli uçuşunu yaptı

Şirketin sosyal medya hesabından yapılan açıklamada, "En uzun menzilli seyir füzemiz Kara Atmaca. Atmaca UM, atışlı test faaliyetinde en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu gerçekleştirerek kendi rekorunu yeniledi. Ülkemize ve aziz milletimize hayırlı olsun" denildi.



Savunma Sanayii Başkanı Haluk Görgün de konuyla ilgili sosyal medya hesabından açıklamaya yaptı.

Görgün, "Kara Atmaca'nın, en uzun menzilli ve en uzun süreli uçuşunu başarıyla tamamlayarak kendi rekorunu bir kez daha kırması, Türk savunma sanayiinin mühendislik kabiliyetlerini, teknolojik yetkinliğini ve stratejik caydırıcılığını gözler önüne seriyor. Her başarılı test atışı, milli teknoloji ekosistemimizin gücünü ve ülkemizin bağımsız savunma sanayi vizyonunu pekiştiriyor. Bu süreçte emek veren başkanlığımız personelini, Roketsan ekibini ve tüm alt yüklenicilerimizi tebrik ediyorum" dedi.