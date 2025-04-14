Kara gömülen otomobil üç gün sonra çıkarıldı
Tabzon'dan Bayburt'a giden otomobilde bulunan kişiler yoğun kar yağışı nedeniyle yolda mahsur kaldı. Bölgeye giden ekipler, mahsur kalanları kurturdu ancak kara gömülü haldeki otomobil üç gün sonra çıkarıldı.
Tabzon'dan Bayburt'a giden otomobilde bulunan kişiler, üç gün önce Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü yaylasında kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldılar.
Durumu 112'ye bildirerek, yardım isteyenlerin imdadına jandarma, AFAD ekipleri yetiştişirken, mahsur kalanlar kurtarıldı.
ANİDEN KAR BASTIRDI
Aniden bastıran kar nedeniyle aracı bulunduğu yerden çıkaramayan ekipler, yolun kardan kapanması ihtimaline karşı vatandaşları güvenli bir şekilde şehir merkezine getirdiler.
OTOMOBİL ÜÇ GÜN SONRA KARIN ALTINDAN ÇIKARILDI
Üç gündür aralıklı devam eden kar yağışı, kara saplanan aracın üzerini tamamen kapattı.
Karın durmasıyla beraber bölgeye sevk edilen ekiplerce otomobil üç günün sonunda tonlarca karın altından çıkarıldı.
"BURALARA KADAR GELDİNİZ"
Aracının bulunmasından büyük mutluluk duyan vatandaş, "Allah devletimizden, milletimizden razı olsun. Koştunuz, buralara kadar geldiniz. Macera Off raod ekibine, komutanlarımıza, özel idare ekiplerimize çok teşekkür ederim." dedi.
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