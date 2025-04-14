Kara gömülen otomobil üç gün sonra çıkarıldı

Tabzon'dan Bayburt'a giden otomobilde bulunan kişiler, üç gün önce Aydıntepe ilçesine bağlı Dumlu köyü yaylasında kar ve tipi dolayısıyla mahsur kaldılar.

Durumu 112'ye bildirerek, yardım isteyenlerin imdadına jandarma, AFAD ekipleri yetiştişirken, mahsur kalanlar kurtarıldı.

ANİDEN KAR BASTIRDI

Aniden bastıran kar nedeniyle aracı bulunduğu yerden çıkaramayan ekipler, yolun kardan kapanması ihtimaline karşı vatandaşları güvenli bir şekilde şehir merkezine getirdiler.

