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FETÖ'nün "mahrem imamları" ile ankesörlü ve kontörlü telefonlardan periyodik ve ardışık arama sistemiyle haberleştikleri belirlenen Kara, Hava ve Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'nda görevli 129 asker ile bu kişilerden sorumlu 11 mahrem imam hakkından gözaltı kararı verildiği bildirildi.

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı'ndan yapılan açıklamada, Kara Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 albay, 4 yarbay, 7 binbaşı, 17 yüzbaşı, 16 üsteğmen ve 4 teğmen, Hava Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 31 astsubay, Deniz Kuvvetleri Komutanlığı'ndan 2 albay, 2 yarbay, 1 binbaşı, 3 yüzbaşı ve 40 astsubay ve bunlardan sorumlu 11 mahrem imamın yakalanmasına yönelik Ankara Emniyet Müdürlüğü ekiplerince çalışma yürütüldüğü kaydedildi.

Hakkında gözaltı kararı verilen 41 askerin aktif görevde olduğu belirtildi.

