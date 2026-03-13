Kara Kuvvetleri Komutanı Metin Tokel İran sınırında

GÜVENLİK KAYNAKLARI NE DİYOR?

İran'dan ateşlenen üçüncü balistik füze Türkiye üzerinde atmosfere girmeden imha edildi. Ankara gelişmeleri yakın takipte.

Edinilen bilgiye göre, güvenlik kaynakları İran'ın Irak, BAE, Suudi Arabistan, Bahreyn, Umman, Katar ve Lübnan'a yönelik saldırılarına dikkat çekiliyor.

Kaynaklar, İran'dan atılan füzelerin bu ülkelere yapılan saldırılardan farklı bir paterne sahip olduğu değerlendirmesini yapıyor.

TÜRKİYE'NİN BU SÜREÇTEKİ POZİSYONU NE?

Türkiye'nin bu savaşın tarafı olmadığına dikkat çeken kaynaklar, Ankara'nın çatışmanın içine çekilmemek için ihtiyatlı bir pozisyon aldığını belirtiyor.

Bölgede yeni gerilim hatları oluşmaması için Ankara'nın sorumluluk bilinci ile hareket ettiğine dikkat çeken kaynaklar, tüm taraflara bunun iletildiğine işaret etti.

"TÜRKİYE'NİN İHTİYATLI TAVRI SINIRSIZ TOLERANS ANLAMINA GELMİYOR"

Kaynaklar, "Türkiye'nin ihtiyatlı tavrı, sınırsız tolerans anlamına gelmemelidir. Türkiye milli güvenliğini sağlamak için gerekli caydırıcı güce sahiptir ve yeri geldiğinde kendi belirlediği şekilde yaptırım niteliğindeki tedbirleri almaktan çekinmeyecektir." yorumunu yaptı.

Füzelerin NATO Hava Savunma Sistemleri tarafından etkisiz hale getirilmesinin kritik önemde olduğunu vurgulayan kaynaklar, gerilimin tırmanmaması için diplomasinin aktif bir şekilde kullanılacağını ifade etti.

MEZHEPÇİLİK TUZAĞI UYARISI

Güvenlik kaynakları, mezhepçilik tuzağına karşı dikkatli olunması gerektiği uyarısında bulunuyor. Kaynaklar, "Bölgede yaşanan gerilimin özellikle sosyal medyada mezhep temelli bir tartışmaya dönüştürülmesi Türkiye'nin huzuruna zarar verecek tehlikeli bir tuzaktır." değerlendirmesini yaptı.