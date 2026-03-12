Kara Kuvvetleri Komutanı'ndan Iğdır ve Nahçıvan'a ziyaret

Geçen günlerde Türkiye'ye İran'dan atılan iki balistik füzenin etkileri devam ederken Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Metin Tokel, önemli bir ziyaret gerçekleştirdi.

Tokel, hem Iğdır'ı hem de Nahçıvan'ı ziyaret etti. Açıklama Milli Savunma Bakanlığı'ndan (MSB) yapıldı.

Tokel, Iğdır’daki 5’inci Hudut Tugay Komutanlığı Subaşı Hudut Karakolu'nda inceleme ve denetlemelerde bulundu.

Orgeneral Tokel, Iğdır ziyaretinin ardından Nahçıvan’a geçerek Nahçıvan Ordu Komutanı Tümgeneral Kenan Seyidov ile bir araya geldi. Askeri törenle karşılanan Tokel, ayrıca Nahçıvan Başkonsolosumuz Asip Kaya ve Nahçıvan Cumhurbaşkanı Tam Yetkili Temsilcisi Ceyhun Celilov’u ziyaret etti.

Görüşmelerde sınır hattında son durum ele alındı.